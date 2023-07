Algunos aspirantes de la coalición Va por México luego de haberse registrado para competir por la candidatura a la Presidencia de la República, a las primeras de cambio optaron por bajarse de la contienda, entre ellos Claudia Ruiz Massieu y José Ángel Gurría. Estos acontecieron luego de que al observar que tenían que confrontar sus posturas con otros aspirantes que buscaban lo mismo, que era el ser el candidato a la Presidencia de la República. Y esas posturas serían interesantes pues deberían de abordar temas muy importantes para la población como sería el tema de la seguridad como una prioridad, pues hay que recordar que el número de personas asesinadas en lo que va de este sexenio ya ha superado a cualquiera de los sexenios anteriores, por lo que es una tarea que no se puede soslayar, los abrazos y no balazos fue un insulto a la inteligencia de parte del ahora presidente a la ciudadanía. Por lo tanto, ese tema es prioritario y es el que deberían abordar tanto las corcholatas como los aspirantes de “Va por México”, de manera contundente y rotunda. No hay que olvidar que una y otra vez, ya por varios años, el pueblo de México ha dicho que el principal problema es la inseguridad, más que la economía, más que el tema del empleo. En lo que va del sexenio son casi 160 mil personas asesinadas, lo cual es una cifra espeluznante. Por ello es importante que sea seleccionada como candidato o candidata a la Presidencia, tanto de Morena como de “Va por México” y que pueda ser el presidente o la presidenta de México, quien presente más experiencia, el que ofrezca mejores soluciones. Lo anterior por encima de la popularidad, pues no se está escogiendo a la reina o rey de la primavera sino al futuro presidente de México.

Es inevitable hablar del fenómeno Xóchitl Gálvez, quien de manera inusitada y gracias al presidente López Obrador, quien no razona debidamente su actuar y con su actitud hostil sólo ha logrado encumbrar a la política hidalguense, quien en tres semanas ha irrumpido en el panorama nacional. Es estas pocas semanas la senadora Xóchitl Gálvez ya emparejó a Claudia Sheinbaum en las preferencias y ya sabe usted que en esto de la política “caballo que alcanza gana”. Xóchitl Gálvez hace todavía pocas semanas no pintaba para ser una candidata fuerte que pudiera ser una oposición férrea a las corcholatas morenistas. Recordamos que el pasado5 de mayo en el evento panista que se llevó a cabo en las Tres Centurias, con la presencia de todos los legisladores federales, así como los senadores del país, en uno de los puntos de su programa estaba el homenaje póstumo a don Felipe González González, primer gobernador panista de Aguascalientes. Y entre las asistentes estaban Lily Téllez y Xóchitl Gálvez, muy tranquilas sentadas esperando que iniciara el acto en honor de don Felipe. La asistencia era muy nutrida pues estaba la crema y nata del panismo nacional. Pero esa tarde Xóchitl Gálvez no era la atracción principal. No se acercaban a saludarla en tropel ni mucho menos, algunos de sus compañeros de partido se acercaban a darle alguna palmadita en la espalda en señal de afecto. La que se puede decir que tenía más salutaciones era la aguerrida Lily Téllez, pues ella había venido diciendo que iría por la candidatura a la Presidencia y para ello luchaba con denuedo, con una agresividad inusitada desde la palestra del Senado poniéndose al tú por tú con el presidente López Obrador. Ese día nadie, ni Xóchitl se imaginaban la altura en las preferencias electorales que alcanzaría la senadora hidalguense.

El método que escogieron en la coalición “Va por México” para someter a una auscultación a los políticos que se inscribieron en la competencia, tanto del PRI, PAN y lo que queda del PRD. En donde lo más importante es que consigan un mínimo de 150 mil firmas cada uno como pago de derecho de piso. Para usar términos que los lectores pueden entender en esta época criminal.

Quién logre esas 150 mil firmas mostrará que tiene apoyo y que sobre todo hay conocimiento del aspirante en varias partes de la República. Sin embargo, son los participantes adherentes los que apoyen a alguno de los aspirantes, los que se van a convertir en lo que llamaríamos el colegio electoral. Los que van a definir quién será el candidato. Sin embargo el fenómeno Xóchitl Gálvez vino a cambiar las cosas: Para empezar le dio un nuevo ánimo a la contienda, pues al inicio la población sólo observaba cómo los morenistas trataban de madrugar a sus opositores e iniciaban las hostilidades al interior de su partido, con la bendición del presidente, que estaba más ocupado por hacer la faramalla de sacar al candidato de su partido de manera “democrática”, cuando se percibía claramente que su decisión estaba tomada en la persona de Claudia Sheinbaum. Lo que no se comprendía era el porqué los otros 5 aspirantes a la candidatura eran tan inocentes y le seguían el juego a López Obrador, y entraban a la competencia y ahí los tiene usted viajando a lo largo y ancho del país en una misión ya perdida desde el principio. ¿O a poco habrá quién crea que ganará Ebrard? ¿O el desabrido de Augusto? ¿O el nefasto Fernández Noroña? ¿O el vividor de la política -él y toda su familia- Ricardo Monreal? De Manuel Velasco mejor ni hablar.

Sin embargo la aparición de Xóchitl Gálvez les vino a cambiar todo el panorama, y un síntoma de que hay preocupación real es que López Obrador está ocupado más en desacreditar a Xóchitl Gálvez, actuando de manera desesperada, en lugar de atender los asuntos importantes de Estado, que es en realidad para lo que fue elegido y no para ser jefe de campaña de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. El coraje le obnubilado la mente al Peje y está a comenzando a cometer errores en la planificación de su proyecto de ataque electoral. López Obrador no se siente tan seguro de que su candidata vaya en caballo de hacienda rumbo a la Presidencia. Xóchitl Gálvez vino a trastocar todo el plan obradorista y metió en apuros al presidente.