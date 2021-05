El Foro con la Democracia, sí, organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas a punto estuvo de convertirse en un debate, pero con la ausencia de uno de los candidatos “punteros” -Leonardo Montañez-, que un par de horas antes de este encuentro, desistió de presentarse con ellas, que querían conocer planteamientos y propuestas específicas para este sector de la economía local.

Se trató de un foro planeado y guiado, no obstante, algunos candidatos no atendieron las instrucciones, ni cuidaron las formas que con antelación se les habían dado a conocer, inclusive, los temas a tratar quedaron en la mayoría de los casos inconclusos, pues “contestaron lo que quisieron”, de ahí, que aunque se les advirtió sobre lo que las mujeres empresarias querían saber, poco se aprovechó el espacio y la deuda de los aspirantes a alcaldes sigue, comentó la presidenta de MEMAC, Elvia Jaime García.

De los 9 candidatos al cargo, sólo confirmaron asistencia 8, el único que no aceptó la invitación desde un principio fue el del Partido Encuentro Solidario, Jorge Adán Rosas Murillo, y a la hora de comenzar el foro, se advirtió la ausencia de Saraí Ornelas del Verde Ecologista y del panista Leo Montañez, que envió una carta fechada el 21 de mayo, pero entregada ayer un par de horas antes del evento, anunciando su inasistencia.

Los temas sobre lo que las socias de MEMAC querían conocer los planes y propuestas fueron “Mujeres en la reactivación económica”, “Participación de la mujer en la toma de decisiones” y “Recomposición del tejido social y seguridad ciudadana”, los que si bien fueron desarrollados, los candidatos siempre complementaron su ponencia con el discurso que han emitido durante lo que llevan de campaña.

Hablaron del problema del agua, de la inseguridad, de la corrupción que pretenden combatir todos de distintas maneras, e incluso hubo una que otra indirecta, pero el momento de las directas las vivieron la candidata priista Norma Guel Saldívar y Arturo Ávila Anaya, pues el morenista expresó que eliminando la corrupción, desvíos de gastos y adjudicaciones directas sin concursos ni licitaciones, es como se resolverán los problemas.

Para pronto la priista espetó que “tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata”, al señalar algunos presuntos actos de corrupción que le han sido señalados al de MORENA, y éste apenas se iba a defender, cuando la organizadora del evento, recordó que su asistencia era para proponer, no para debatir, “si quieren debatir, luego organizamos uno”, a lo que las asistentes aplaudieron y pidieron que así fuera.

Al término del evento, algunas empresarias asistentes se mostraron satisfechas con el esfuerzo, pero no con las respuestas que les dieron, pues sólo un par de candidatos, dijeron, respondieron las preguntas hechas, otros las evadieron o de plano las conjugaron con otras propuestas, pero la advertencia es que esos temas quedarán sobre la mesa, expresó la presidenta de MEMAC.