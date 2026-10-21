Presentaron programa del Festival de Calaveras 2026

Con una programación que incluye conciertos, espectáculos artísticos, exposiciones, gastronomía y actividades recreativas, el Festival Cultural de Calaveras 2026 se realizará del 30 de octubre al 8 de noviembre en distintas sedes de Aguascalientes, informó la Secretaría de Turismo del Estado.

El tradicional Desfile de Calaveras abrirá las celebraciones el viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, con un recorrido por el centro histórico. La megavelaria de la Isla San Marcos concentrará pabellones temáticos y comerciales, en los que participarán más de 70 expositores locales.

Entre los espectáculos principales figura el concierto de Pepe Aguilar, quien presentará “Sinfónico hasta los Huesos” el 6 de noviembre, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Mariachi Zacatecano. Para ingresar a la presentación se requerirá boleto. El 7 de noviembre, Expoplaza recibirá el concierto gratuito de música electrónica “Eternal Tour”.

La oferta cultural incluirá el Certamen Internacional de Tunas, con agrupaciones de Colombia, Puerto Rico, Países Bajos y México, además de funciones de “Altares Vivientes”, el espectáculo “Calavereando”, dedicado a José Guadalupe Posada, y la pasarela Catrina Vanguardista, con 65 participantes.

En el ámbito gastronómico, la Cata Urbana de Calaveras reunirá a más de 20 bodegas vitivinícolas los días 31 de octubre y 1 de noviembre, mientras que el Pabellón del Pan será escenario de un concurso familiar de elaboración de pan de muerto.

También habrá exhibiciones y concursos de altares, convites, danzón, recorridos de leyendas y más de 40 juegos mecánicos. El andador J. Pani contará con una zona gastronómica integrada por restaurantes locales.

La programación completa, con horarios, sedes y costos, estará disponible en el portal oficial del festival.