Presentarán demanda colectiva contra la empresa concesionaria de agua potable Veolia, con el fin de que reintegre recursos por 3 mil 500 millones de pesos a usuarios por la incorrecta facturación del servicio, señaló el abogado, Salvador Farías Higareda.

Advirtió que esta denuncia se fundamenta en el cobro irregular del consumo facturado porque los medidores en las tomas domiciliarias no se encontraban calibrados, lo que implica mediciones imprecisas del pago que realiza la ciudadanía.

Anticipó que esta demanda colectiva favorecerá a la totalidad de los ciudadanos de Aguascalientes en caso de obtener un fallo positivo sobre la acción colectiva que se llevará ante un Juzgado de Distrito.

Farías Higareda argumentó que los medidores usados por la concesionaria no cuentan con las características adecuadas para calcular la facturación del consumo, y todos los cobros no se hicieron de manera precisa.

“Con estos dispositivos sin calibrar, no hay certeza de un cobro justo, por supuesto que tienes derecho a la devolución, y quizás a una indemnización. Lo hacemos a nombre de los aguascalentenses para que nos devuelvan el dinero antes de que se vayan”, señaló.

Refirió que recientemente la propia concesionaria Veolia le ofreció al Gobierno Municipal la venta de hasta 90 mil nuevos medidores, lo que evidencia que no hubo un cobro legal con los antiguos dispositivos.

También existe una afectación indebida de la concesionaria porque cobró a algunos usuarios por la colocación de un medidor, cuando los obligados a calcular la facturación de este servicio es el proveedor y no el cliente, agregó.

Asimismo, los clientes tendrían que recibir una compensación de la empresa por el uso de su vivienda para la colocación de medidores, cuando la concesionaria debería colocarlos en el exterior de las propiedades y pagar a municipio por el derecho de uso de la vía pública, consideró.