Presentará Johnny Depp su primera escultura en feria turca

Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

Johnny Depp presentará su primera escultura, “The Bunnyman”, durante la feria Contemporary Istanbul, que se celebrará del 22 al 27 de septiembre en Turquía.

La pieza, elaborada en bronce blanco y de dos metros de altura, será instalada al aire libre en Tersane Istanbul, histórico astillero otomano situado a orillas del Golden Horn. Su origen se remonta a un dibujo realizado por Jack, hijo del actor, cuando tenía alrededor de cinco años.

“The Bunnyman” representa a un guardián mitad humano y mitad conejo que sostiene una “espada de la verdad”. Según Depp, el dibujo de su hijo le recordó un sueño recurrente de su propia infancia. Con los años, el personaje se convirtió en un elemento frecuente de sus bocetos, pinturas y grabados.

La escultura fue realizada mediante una colaboración entre la Fundación de Arte Sigg, Pantheon Art y la Fonderia Artistica Battaglia de Milán.

La presentación coincide con una etapa de mayor actividad de Depp como artista visual. Actualmente, la exposición A Bunch of Stuff reúne más de 200 de sus obras en el Museo de Arte Moderno de Shanghái.

En el cine, el protagonista de Piratas del Caribe trabaja actualmente en la postproducción de Ebenezer y Day Drinker.