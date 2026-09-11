Carlos Flores Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Una noche feroz con Wolverine. Así fue el evento de presentación del videojuego que lleva el nombre del personaje de los cómics de Marvel, próximo a lanzarse en PlayStation 5.

Desde los Estudios Maravilla, en Ciudad de México, PlayStation presentó el título de la mano del elenco de doblaje al español latinoamericano y del personal detrás del desarrollo.

En la parte del doblaje asistieron Humberto Solórzano, quien prestó su voz al protagonista; Nicole Apstein, en la voz de Jean Grey, y Marcus Smith, director creativo en Insomniac, el estudio que creó el videojuego.

Smith comentó que el objetivo fue preservar los elementos que definen a Wolverine: las garras, el esqueleto de adamantium, los sentidos salvajes y el factor de curación.

Más allá de los rasgos físicos del personaje, buscaron plasmar la complejidad emocional que distingue a Logan: el conflicto interno, la soledad y su dificultad con la interacción humana.

Se trata de una apuesta, según sus palabras, para que los jugadores se sientan identificados con Logan.

Solórzano dijo que esta experiencia fue muy distinta respecto a los trabajos en cine, pues los procesos de grabación difieren; por ejemplo, grabar expresiones o una escena de captura de movimiento tomó varias horas.

Además de los diálogos, el trabajo exigió reacciones y gritos, un compromiso necesario para que el jugador perciba la fuerza del lobezno.

Apstein comentó que encontró en su personaje una versión más madura que la conocida en las series de televisión y los cómics. De su papel resaltó rasgos como el de guía y cuidadora, un soporte emocional para Wolverine.

También destacó que el arco emocional es amplio: va desde momentos introspectivos hasta enfrentamientos con robots gigantes (centinelas). Relató que una sesión de gritos tuvo que suspenderse por la exigencia física que implica para la voz.

El director explicó que trabajar el concepto de jugabilidad representó todo un reto, porque, a diferencia de Marvel’s Spider-Man, en Wolverine la prioridad fue afinar el combate.

Con ello llegaron otros elementos, como la visceralidad en las batallas y la posibilidad de desatar la furia en momentos clave; en resumen, lograr que el jugador se sienta una bestia frente a los enemigos.

Otro reto fue integrar estas características y adaptarlas a las funciones de PlayStation, como la respuesta de los controles hápticos, el audio inmersivo de los audífonos Pulse y el aprovechamiento de las capacidades gráficas.

Smith insistió en que el juego respeta la fidelidad de los personajes. Además de Logan, mencionó a otros como Sabretooth, con una moralidad ambigua, o Mystique, capaz de equilibrar fuerza y cordura.

Marvel’s Wolverine estará disponible el próximo 15 de septiembre en PlayStation 5.