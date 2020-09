Cada vez falta menos para que se celebre la novena edición del Maratón Aguascalientes, un evento deportivo que año con año ha crecido bastante, pero que en este 2020 tendrá muchos cambios para poder desarrollar esta gran fiesta.

El día de ayer presentaron la que será la playera oficial, en esta ocasión tendrá un color azul marino bastante elegante y con los típicos relieves que hacen más especial esta prenda. En el 2018 utilizaron un color rojo y contaban con relieves en toda la playera, después el año pasado decidieron volver a un negro con la leyenda de Maratón Aguascalientes en el pecho y en color dorado.

Ahora el diseño volverá a contar con la leyenda del maratón en el pecho en color blanco, contará con algunos detalles naranjas en el cuello y en la parte posterior, mientras que los relieves serán acordes a la festividad del día de muertos con una calavera que ocupa casi toda la playera.

La playera es fabricada por una marca queretana que se especializa en indumentaria deportiva y atlética, contando con tecnología de punta que ayuda a un mejor rendimiento, ya que evita el desgaste por medio de transpiración y mantiene una ventilación fresca para no fatigar el cuerpo.

La cita para celebrar el Maratón Aguascalientes 2020 es el 25 de octubre a las 7:00 de la mañana, aún hay lugares disponibles en todas sus distancias, y de igual manera se pueden realizar traspasos de números o reclamar el reembolso en caso de no querer participar en dicha carrera.

Cabe señalar que las dependencias locales y nacionales fueron las que le dieron luz verde a la organización para llevar a cabo el evento, se contarán con medidas muy estrictas que pueden ser consultadas en las redes sociales del evento.

Así mismo, una ventaja en esta edición 2020 es que se tendrá con una modalidad virtual, la cual podrá ser desde casa en una caminadora o en una ruta que no sea la del maratón, respetando obviamente las medidas sanitarias para hacer deporte; se tendrá que mostrar evidencia de la distancia recorrida y a pesar de no estar presente en el maratón, muchos podrán ser parte de esta gran fiesta deportiva.