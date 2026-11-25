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CIUDAD DE MÉXICO: Ministros de la Corte, así como otros representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), acudieron al Senado de la República para dialogar con morenistas acerca de reformas para mejorar el accionar de ese Poder.

La reunión se registró para presentar la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hugo Aguilar, Ministro presidente de la Corte, y la Ministra Yasmín Esquivel, fueron recibidos por Higinio Martínez, presidente de la Cámara alta, así como por el también morenista Ignacio Mier, líder de la bancada.

En el estacionamiento de estas instalaciones, también se tomaron una foto previo a su reunión el magistrado presidente del Tribunal Electoral federal, Gilberto Bátiz, y Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial.

Posteriormente, llegaron otros integrantes del PJF para la reunión.

Mier dijo que el encuentro es para perfeccionar reglamentos establecidos por la reforma judicial de 2025.

Explicó que los integrantes del Poder Judicial han venido trabajando en la instrumentación de la reforma, tanto el Órgano de Disciplina como la Suprema Corte.

«Buena parte de la gente del servicio profesional de carrera hicieron algunas observaciones que consideran que es necesario para perfeccionar la ley y con ese propósito, con la firma de todos los órganos que integran el Poder Judicial, van a presentar una iniciativa que nace desde otro Poder Judicial», afirmó.

La iniciativa, adelantó, será recibida por la Comisión de Justicia, presidida por el senador Javier Corral, se revisará una vez que sea turnada.

Sin embargo, descartó que el proyecto vaya a aprobarse antes del 15 de diciembre, cuando termina el periodo ordinario.