La representación de Aguascalientes participó en la cuarta edición del World Sports Tourism Congress, realizada el 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, donde se reunieron representantes de los sectores turístico, deportivo, empresarial y gubernamental.

Durante la jornada, Verónica González López, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes, asistió al encuentro organizado por ONU Turismo, en el que se abordaron temas relacionados con la relación entre los eventos deportivos y el desarrollo de destinos turísticos.

Como parte de la participación del estado, se presentó una muestra gastronómica y cultural con elementos representativos de Aguascalientes, entre ellos chile Aguascalientes, mole de guayaba, dulces típicos, artesanías y expresiones tradicionales como las muñecas deshiladas y referencias a la Catrina.

La actividad también incluyó una presentación de mariachi y una representación de la tradicional pelea de gallos, como parte de la exhibición de manifestaciones culturales del estado.

En el encuentro participaron representantes de organismos turísticos y empresariales, entre ellos la Dra. Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México; Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México; e Ion Vîlcu, director del Departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada de ONU Turismo.

El congreso tuvo como tema central “Eventos deportivos que inspiran, destinos que crecen”, con mesas de análisis enfocadas en la relación entre los eventos deportivos, la actividad económica y la colaboración entre los distintos sectores vinculados con el turismo.

El texto difundido por el organismo también mencionó el respaldo de la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel al trabajo del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes en materia de promoción turística y organización de eventos.