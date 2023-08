Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) presentó ayer una «carta de derechos» que los padres de familia pueden presentar en los planteles educativos para evitar el uso de los nuevos libros de texto de la SEP.

En un comunicado, la organización indicó que elaboró el documento en colaboración con la Asociación Abogados Cristianos ante las acusaciones de que los nuevos materiales no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución.

Recordó que una jueza federal otorgó una resolución a favor de la organización que ordena a la SEP que, en tanto no resuelva la «ilegalidad» en la que fueron hechos los libros de texto este año, utilice los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2022-2023.

«Invitamos a los padres de familia a actuar haciendo cumplir lo que se nos ha otorgado, considerando como apoyo presentar, si fuera necesario, una ‘carta de derechos’ en la que expresan su interés por evitar el uso de los libros de texto que no han cumplido con los procesos que marca la ley para su diseño y distribución», señaló la UNPF.

La carta de derechos puede descargarse en la redes sociales de la UNPF, y los interesados deben colocar varios datos, como el nombre del alumno y de la escuela, así como fecha y firma.

«Todas las autoridades, incluyendo a los directores de los planteles educativos, deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucren a niños, niñas y adolescentes, tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente aquellos que permiten su óptimo desarrollo, en este caso en especial, el de educación», se lee.

El documento deberá ser presentado a la dirección de la escuela en los primeros días del ciclo escolar.