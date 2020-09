El nuevo director técnico de Necaxa fue presentado el día de ayer de manera oficial por medio de una conferencia telemática, en donde el “Profe” Cruz agradeció la confianza por parte del club rojiblanco, y afirmó que cuenta con el plantel necesario para poder cumplir los objetivos necesarios.

Como ya se había anunciado, José Guadalupe Cruz será el encargado de dirigir al equipo de Aguascalientes a partir de esta semana, comenzando el día de hoy en la ciudad de San Luis Potosí cuando enfrenten al Atlético San Luis.

Es por eso que el día de ayer el club hizo oficial su llegada por medio de una conferencia de prensa, a cargo del director deportivo Santiago Román, que le dio la bienvenida a esta institución, así como a su equipo de trabajo conformado por Ricardo Campos y Ángel Maldonado.

Como parte de esta presentación, se le otorgó una playera del equipo de manera simbólica al nuevo entrenador de los rayos, para después dar su primer discurso como timonel del equipo y pasar a la sesión de preguntas y respuestas.

Las primeras palabras del “Profe” Cruz como nuevo entrenador del Necaxa fueron de agradecimiento hacia la directiva por darle la confianza, ya que habían pasado algunos meses desde que dirigía a un equipo profesional, pero que utilizó ese tiempo para poder actualizarse e informarse de la situación actual del futbol mexicano, para poder cambiar su modelo de juego y forma de trabajar.

De igual manera, el michoacano aseguró que cuenta con la infraestructura y el suficiente material humano para poder cumplir los objetivos de Necaxa, los cuales son bastante claros, entrar a la fase final del torneo; considera que la calidad del plantel es buena y que tratará de impregnar su estilo de juego para poder ser más ofensivo.

En cuanto al partido de hoy, el “Profe” sabe que será un partido complicado y que será difícil obtener un resultado positivo considerando que no lleva ni dos días de trabajo con el equipo, pero que eso no justifica el hecho de no poder dar un buen papel en San Luis, así que entre ayer y hoy estuvo trabajando mucho con el equipo para dar una buena cara ante su rival rojiblanco.

Por otra parte, Santiago Román explicó la razón por la que decidieron cambiar de técnico en tan poco tiempo, y es que explicó que con Alfonso Sosa no se veían buenos resultados en tan solo 8 jornadas, y es por eso que trataron de rescatar el torneo a tiempo dándole un nuevo aire.