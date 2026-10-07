Veronica Gascón Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Confederación Central Nacional (Cocena) presentó sendas quejas laborales en contra de la empresa textil Carolina Performance Fabrics, ubicada en Salvatierra, Guanajuato y la de empaques Madobox, la cual se encuentra en Uruapan, Michoacán.

Víctor Mendoza, secretario general de la Confederación Central Nacional (Cocena), aseguró que las quejas se derivan de violaciones como el despido de trabajadores e intervención de los patrones en la vida sindical.

Manifestó que ha habido intimidaciones en contra de los trabajadores, que ya fueron denunciadas ante los agregados laborales de la Embajada de Estados Unidos.

En el caso de Carolina Performance, la queja se presentó el 9 de septiembre, debido a que la empresa violó la libertad sindical y hubo injerencia patronal, dijo María de Lourdes Sevilla, coordinadora general de Cocena.

Explicó que los representantes sindicales fueron impuestos por la empresa y no fueron elegidos con el voto libre, directo y secreto.

«De acuerdo con testimonios de los trabajadores ha habido mucha simulación sindical, no se sienten representados y hay acciones tendientes a la injerencia patronal.

«Una vez que se inició el proceso para pelear la titularidad del contrato, surgieron despidos de dos trabajadores», señaló Sevilla.

Expuso que decidieron presentar la queja laboral porque ninguna instancia de gobierno les garantizó la permanencia de los trabajadores en la planta.

«Decidimos hacerlo para proteger al resto de la plantilla porque la legislación mexicana no garantiza que no haya despido de más trabajadores», afirmó.

Por otro lado, Madobox, es el principal proveedor de cajas las empresas empacadoras de Uruapan, Michoacán, para transportar el aguacate.

Este caso la empresa intentó crear un sindicato de empresa y quiso obligar a los trabajadores a firmar una lista para obtener una constancia de representatividad.

«El procedimiento estaba viciado para obtener la constancia de representatividad y el líder no era confiable», dijo Sevilla.

Añadió que la Madobox despidió a 11 trabajadores que se afiliaron a Cocena.