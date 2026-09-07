El Instituto Tecnológico de Aguascalientes avanza en el desarrollo de tecnología propia para el diseño de semiconductores, con especial atención en aplicaciones de ciberseguridad, informó su director, José Luis Gil Vázquez, quien destacó que el ITA ha desarrollado un chip capaz de realizar tareas de cifrado de textos, imágenes y video.

Explicó que este dispositivo representa uno de los principales resultados alcanzados por la institución en materia de semiconductores, al tratarse de un chip diseñado para una tarea específica y con capacidades de procesamiento orientadas a la protección de la información.

Señaló que recientemente tuvo la oportunidad de entregar una réplica del chip Simón a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Aguascalientes con motivo de su Segundo Informe. En el encuentro también expuso los avances que registra el ITA en esta área y la necesidad de mantener el respaldo de los gobiernos federal y estatal para consolidar la infraestructura científica y tecnológica. Indicó que la institución ya ha desarrollado tres chips y que el más reciente corresponde a un dispositivo de “tarea específica”, cuya capacidad permite cifrar información en diferentes formatos, entre ellos textos, imágenes y video.

En este contexto, Gil Vázquez anunció que, en los próximos días, personal de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y del Centro de Investigación y Diseño de Semiconductores Kutsari visitará las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aguascalientes para conocer directamente los laboratorios, proyectos y capacidades que se han desarrollado en la entidad. Consideró que esta visita abre la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con el Gobierno Federal en materia de diseño y, posteriormente, fabricación de semiconductores.