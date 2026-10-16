Un total de 20 estudiantes universitarias participan en el proceso de selección de la reina de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2027, quien será la soberana número 103 en la historia de esta celebración. Las aspirantes representan a instituciones de educación superior de Aguascalientes y fueron elegidas mediante procesos internos realizados en sus respectivas universidades.

El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos informó que la convocatoria fue dirigida a todas las universidades registradas ante el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), de las cuales 20 participaron con una representante.



Entre las precandidatas se encuentran Sofía Villalobos de la Cruz, del Bioinstituto Avanzado de Capacitación Odontológica; Mariana Retama Pérez, de la Escuela Bancaria y Comercial; Valeria Gallegos Ordaz, de la Escuela Normal de Aguascalientes; e Itzia Renata Gámez Castro, de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes.

También participan Valeria Soto Medina, de Global University; Paola de la Torre Pérez, de UNICLA; Deisy Dayana Huerta Ramírez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Allison Montserrat López Vega, de la Universidad Británica; y Ana Sofía de Luna Tamayo, de la Universidad Cuauhtémoc.



La lista continúa con Kitzia Alejandra Núñez Esparza, de la Universidad de las Artes; Selene Michelle Juarez Espinoza, de la Universidad Dínamo de América; Mirty Dennis Barajas Bárcenas, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo; Elizabeth Franco Moreno, de la Universidad Panamericana; y Nidia Natalia Medina Luevano, de la Universidad Pedagógica Nacional.

Completan el grupo Melany Guadalupe Espinoza Delgado, de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; Naomi Guadalupe Sánchez Cervantes, de la Universidad Santa Fe; América Lisset Duron González, de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes; Miriam Leticia Pasillas Haro, de la Universidad Tecnológica El Retoño; Jimena Jazmin Sánchez Rodríguez, de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes; y Alondra Carolina Gallegos Acevedo, de la Universidad Villasunción.



La siguiente etapa se realizará el miércoles 21 de octubre, cuando un jurado evaluará a las 20 participantes para seleccionar únicamente a tres candidatas, quienes continuarán en la fase final de la elección.

Posteriormente, los días 12 y 13 de diciembre, se llevará a cabo la votación ciudadana para definir a la reina de la Feria Nacional de San Marcos 2027, así como a la primera y segunda princesa.

De acuerdo con el procedimiento anunciado, la población podrá emitir su voto mediante urnas que serán instaladas en distintos puntos del estado.

Con este calendario, el proceso de elección contempla una primera fase de evaluación por jurado y una segunda etapa de participación ciudadana, de la cual surgirá la representante de la edición 2027 de la Feria Nacional de San Marcos.