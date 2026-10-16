Una de las carreras atléticas que ya se está convirtiendo en tradición en Aguascalientes es la Carrera Azul y Oro, organizada por y para exalumnos de la UNAM que radican en Aguascalientes, aunque también es un evento abierto a todo el público.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, y se desarrollará en la avenida Gómez Morín, como en los últimos años. Por primera vez tendrá un costo de inscripción de 350 pesos, debido a que esta edición será con causa, ya que todo lo recaudado por concepto de inscripciones se donará al programa de apoyo a personas con poliomielitis del Club Rotario.

Los participantes tendrán derecho a número de corredor, playera conmemorativa y medalla, así como a hidratación durante el evento. Las distancias serán de 3, 5 y 10 kilómetros. Para mayores informes, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 449 196 7035 o al número fijo 449 915 1889.

Los detalles de esta undécima edición se dieron a conocer ayer, durante una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del IDEA. Quienes formaron parte del presídium fueron Ricardo García, como representante del IDEA, y Antonio Vázquez Reséndiz, presidente de la Asociación de Atletismo.

Asimismo, estuvieron presentes Jorge Prieto Macías, presidente del Club Rotario AGS; Salvador Farías Higareda, presidente de la Asociación de Exalumnos de la UNAM en Aguascalientes, así como Raquel Farías Higareda, coordinadora de la Carrera Azul y Oro.