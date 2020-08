POR: Graciela Lozano Arellano

Víctor Briseño, orgullosamente aguascalentense, está de manteles largos al celebrar el lanzamiento de su nuevo material discográfico con título homónimo.

Para hablar de los pormenores, el joven cantautor visitó las instalaciones de esta casa editora donde además habló de sus inicios en el ámbito musical.

“Desde que tengo uso de razón me ha encantado cantar, pues siendo aún muy pequeño me ponía a grabar mi voz con una grabadora de casete, escuchando alguna canción en la radio, lo que considero, fue mi primer acercamiento con la música. Ya un poco mayor, a los trece o catorce años aproximadamente, empecé a tomar clases de guitarra acústica, después tuve un grupo de amigos en el que todos tocábamos y cantábamos. A donde quiera que íbamos, armábamos la bohemia, recuerdo que éramos súper bienvenidos en todos lados por esa cuestión, pues nos daba por amenizar las fiestas y nos sabíamos más de cien canciones”, comentó.

En cuanto a su preparación académica señaló: “A parte de ser músico, tengo la carrera de odontología, pero nunca he dejado de componer canciones, pues desde los quince años me gustó escribir, actividad que continué compaginando con mis estudios profesionales. Terminando la carrera puse mi consultorio y a la par, me metí a estudiar la carrera de música, fue toda una época complicada, ya que por las mañanas estaba estudiando música con una gran cantidad de tarea, incluso los fines de semana, sin embargo fue algo súper interesante, me llenó mucho porque para mí la música es mi batería para seguir con todo el ánimo y obviamente la odontología es algo que me encanta también, sobre todo porque es la carrera que me brinda ingresos económicos, por eso creo que fue un gran acierto cursar estas dos carreras que tantas satisfacciones me han brindado”.

Respecto a su carrera de música comentó que la realizó en el Centro Cultural México Contemporáneo en esta ciudad y aunque es vocalista, también aprendió a tocar piano, guitarra, batería y varios instrumentos más; todos esos conocimientos han sido herramientas importantes de aprendizaje que le han servido para componer y hacer música más rica, más instrumentada y arreglada.

Asimismo, habló de los fracasos que ha tenido a lo largo de su trayectoria musical, por lo que señaló: “Estuve en varios proyectos, pero desafortunadamente ya no existen, pues lo malo de estar en proyectos con más de cinco personas es que cada quien toma rumbos distintos o no todos tienen las mismas prioridades, es triste porque lo avanzado en fotos, giras, proyectos, se tienen que cancelar por la disolución del grupo. Entonces decidí que ya era tiempo de emprender un nuevo proyecto como solista, retomar todas esas piezas que ya había compuesto hace muchos años, arreglarlas musicalmente, cambiar letra, etc. Hace un año subí a las plataformas digitales mi primer sencillo que se tituló: “Besos de colores”, ahora estoy por estrenar un nuevo material con las primeras tres canciones, sin embargo ya estoy preparando las siguientes tres canciones, en fin, aún falta mucho por hacer”.

“El haber tenido fracasos como estar en el grupo ‘Beso de tres’, que era un proyecto audiovisual de música y teatro donde yo hacía mucha improvisación, me hizo aprender muchísimo en el ámbito musical, sobre todo para la composición. Con esta agrupación hice una gira por Colombia, pues el proyecto duró cerca de tres años y obtuvimos el premio “La Gira Centro Occidente”, nos fuimos mes y medio a Colombia y Bogotá, por ello creo que no es fracaso, más bien, todos ganamos al conocer otras culturas, así como a otras personas y una gran diversidad de propuestas musicales que enriquecen tu trabajo.

Estuve también en otra banda llamada “Paquiderma”, con ésta me fui a un festival llamado “Patria Grande” en Cuba, de hecho dos veces fuimos a Cuba a tocar, para nada es tiempo perdido, pues después hice una colaboración con una banda muy importante de Cuba llamada “Don Palabra”. Todo este camino que he tenido me ha hecho lo que ahora soy como músico”.

Pero como en toda carrera existen piedras en el camino, para Víctor Briseño no ha sido la excepción. “Es una labor difícil tocar puertas en el ámbito musical, pero gracias a mi carrera de odontología, he podido solventar gastos como solista, además he podido administrar muy bien mis tiempos, permitiéndome hacer música de manera profesional con sonido de gran calidad”.

Hablando de su sello personal argumentó: “Sin duda es mi voz, combinada con la música, pues utilizo recursos de jazz y blues, influencias del reggae, me gusta hacer música sobre vivencias, basadas en pláticas, historias, etc., como ejemplo el tema “Blanco amanecer”, dedicado a un amigo invidente que me ha contado que de día percibe sólo luz blanca y de noche obscuridad y de esta manera sabe distinguir el día de la noche. Amor y desamor son temas también que he tocado en mis autorías y pues mi musa inspiradora es mi esposa, tengo la gran fortuna de que es una mujer muy culta, ambos escribimos dos piezas juntos, las cuales compaginamos, acomodamos y mezclamos con resultados muy exitosos, ella es sin duda, mi brazo derecho”.

Después habló del lanzamiento de esta nueva producción homónima, la cual dijo que fue grabada en “Testa Studio” ubicado en la ciudad de León, Gto. Al respecto comentó: “Fue grabado apenas hace dos meses, está recién salido, pues en el mismo estudio se hizo la mezcla y la remasterización, inmediatamente se sube a las plataformas y consta de tres canciones encabezadas por el primer sencillo titulado: “I Wanna be with you”, la segunda pieza se llama “Suelta lo que amas” y la tercera “Llegaste sin preguntar”, las tres de mi propia autoría y con la ayuda de mis compañeros músicos; en la batería está José Luis “El Negro” Calderón, en la guitarra eléctrica y ukulele está Iván Macías, en el bajo está Cuauhtémoc Cardona y en la segunda voz está Gal Dorado. Ellos han aportado muchísimo para este nuevo material hecho con profundo amor. Es difícil catalogar a qué género musical pertenezco, de manera personal lo catalogo como un pop alternativo, pues tiene mucha aportación de varios géneros, sin duda una mezcla súper padre de sonidos”.

Víctor Briseño ha presentado su música en lugares como el Andador Carranza, el Patio de las Jacarandas, la Isla San Marcos, el Teatro Morelos, así como en restaurantes-bar y ciudades aledañas, casi por toda la República Mexicana. “Mi experiencia más importante de vida, sin duda fue haber estado en La Habana Cuba y por supuesto mi primer concierto en el Teatro Morelos de esta ciudad”, destacó.

Finalmente dirigió un mensaje a los lectores de El Heraldo, a quienes invitó a seguirlo a través de sus redes sociales en apoyo a su música, por lo que manifestó profundo agradecimiento.

