La gobernadora Tere Jiménez afirmó que Aguascalientes mantiene rumbo, trabajo y resultados al presentar su Cuarto Informe de Gobierno, en el que destacó avances en seguridad, educación, salud, empleo, infraestructura e inversiones, además de comprometerse a mantener una administración cercana a la población durante la recta final de su gestión.

Ante la sociedad aguascalentense, la mandataria sostuvo que detrás de los indicadores gubernamentales se encuentran familias que demandan seguridad, pacientes que requieren atención médica, jóvenes interesados en continuar sus estudios y personas que buscan empleo o una vivienda. Por ello, señaló que su administración mantendrá como prioridades atender las necesidades ciudadanas y preservar los avances alcanzados.

Reconoció que la seguridad requiere atención permanente, mientras que el abastecimiento de agua demanda decisiones de largo plazo. También planteó que el desarrollo económico debe extender oportunidades a todos los municipios mediante la coordinación con los gobiernos municipales y federal, así como el respeto a la división de poderes.

En materia de seguridad, Jiménez señaló que Aguascalientes se encuentra entre los tres estados más seguros del país. En educación, destacó los resultados obtenidos por estudiantes en competencias internacionales de matemáticas y la ampliación de la infraestructura educativa en los municipios.

Respecto a la salud, resaltó el Seguro Popular Aguascalientes, la Tarjeta Soluciones, la apertura de clínicas y la prestación de servicios gratuitos para la población que carece de seguridad social.

La gobernadora también colocó al empleo como uno de los principales componentes de la política social, al considerar que permite mejorar las condiciones de vida de las familias. En ese sentido, adelantó que continuará la promoción de inversiones orientadas a generar nuevas fuentes de trabajo y mejores salarios.

Finalmente, anticipó más obras, inversiones y oportunidades para el Estado y aseguró que su gobierno continuará trabajando con empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes, productores y habitantes de los municipios para mantener el desarrollo de Aguascalientes.