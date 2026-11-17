Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Ante más de mil empresarios de la región Asia-Pacífico, reunidos en el 33 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México.

En su primer día de actividades y como oradora principal del APEC CEO Summit, la Mandataria afirmó que el proyecto plantea un modelo económico propio, centrado en las personas y no sólo en atraer inversiones.

«Es una economía basada en las personas», sostuvo.

De acuerdo con el Gobierno federal, el Plan México busca impulsar el desarrollo regional a largo plazo mediante la relocalización de empresas, el aumento del contenido nacional y regional y la sustitución de importaciones.

También contempla la creación de empleos bien remunerados en los sectores de manufactura y servicios, el fortalecimiento de la proveeduría local y el relanzamiento del programa Hecho en México.

Entre sus metas está colocar al País entre las 10 economías más grandes del mundo, fortalecer el mercado interno y ampliar su participación internacional.

Además, busca mantener la inversión por encima del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2026 y elevarla a más de 28 por ciento para 2030.