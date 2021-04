Martha Martínez y Óscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena al Gobierno de Guerrero, presentó ayer ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación por la cancelación de su registro como candidato.

La semana pasada, el INE ratificó el retiro de registros, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó calificar de nueva cuenta esa y otras sanciones contra morenistas.

Salgado acudió a las instalaciones del órgano electoral acompañado, entre otros, por el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien informó que su partido presentó además una apelación tanto en el caso de Salgado como en el de Raúl Morón, aspirante a la candidatura al Gobierno de Michoacán.

De acuerdo con Gutiérrez, el INE no llevó a cabo la valoración de las sanciones que ordenaron los magistrados del TEPJF.

“No se tomó en cuenta, por ejemplo, el tema de montos. En el caso de Félix Salgado, son 19 mil 972 pesos; en el caso de Raúl Morón, son 11 mil pesos. Se cambió la calificativa: por los mismos hechos, al partido dijeron que el asunto era culposo y a Félix Salgado que era doloso, igual que a Raúl Morón”, insistió, pese a que los consejeros del INE aclararon que la sanción no tiene que ver con montos, sino con la negativa reiterada a presentar el informe de gastos de precampaña.

Morena consideró que aun cuando el TEPJF no tiene un plazo para resolver la impugnación, ésta tendrá que darse en el menor tiempo posible, dado que las campañas electorales iniciaron en Guerrero el 5 de marzo y en Michoacán el 4 de abril.

Mejor hospital

Tras impugnar otra vez el retiro de su candidatura a la gubernatura de Guerrero, Salgado reiteró que el INE debe desaparecer, y añadió que sus instalaciones son ideales para un nuevo hospital en la Ciudad de México.

El morenista llegó a las instalaciones del INE en medio de simpatizantes que lanzaban consignas contra el árbitro electoral.

Tras entregar la documentación en la Oficialía de Partes, la cual debe ser remitida ante el TEPJF, Salgado salió de la sede del organismo y ante los asistentes sostuvo que esas instalaciones servirían para un hospital de tercer nivel.

“Hicimos una guardia de honor, hay una estatua adentro de Benito Juárez, uno de los mejores presidentes que hemos tenido en México, apoyó la frase que el respeto ajeno es la paz; que no nos robe el INE lo que no es de ellos, la candidatura es del pueblo de Guerrero.

“No merecen tener ahí a Benito Juárez, que pongan a Santana o a Salinas de Gortari, les decimos que el INE va a caer y espero que ahí, ahora que no esté el INE, se convierta en un gran hospital de tercer nivel para curar a la población de la Ciudad de México”, señaló.

Salgado añadió que Morena espera que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación en un plazo no mayor a 12 días, porque la campaña sigue corriendo en Guerrero.

“No pedimos, exigimos ser restituidos a nuestro derechos como mexicanos, el derecho a votar y ser votado, es elemental, y también vamos a proceder a levantar otra demanda en contra de seis consejeros que no acataron lo expuesto por el Tribunal electoral”, advirtió.

El pasado sábado, Raúl Morón también presentó la impugnación por el retiro de su candidatura.