Prescindirán de ambientalistas

Humberto Tenorio Izazaga, director de Conciencia Ecológica, expresó su preocupación por las modificaciones propuestas a la ley que regula el Consejo Ambiental del Estado de Aguascalientes, cuyos cambios podrían excluir a las organizaciones ambientalistas y restringir su participación en la toma de decisiones.

El activista detalló la situación con la ex titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahí Macías Alicea, quien solicitó un permiso para suplir a una diputada local. Comentó que, en su ausencia, surgió una propuesta para modificar la ley y eliminar la participación de las organizaciones civiles del consejo, lo que representa un ataque directo contra los ambientalistas.

«La iniciativa busca suprimir a las organizaciones civiles del consejo, lo que afecta directamente nuestra capacidad de participar en la toma de decisiones sobre la agenda ambiental», dijo Tenorio Izazaga. «Actualmente hay seis organizaciones activas; si las eliminan, no habrá participación ciudadana».

Ante esta situación, Conciencia Ecológica impugnó la propuesta ante el Congreso del Estado, argumentando que la modificación afectaría negativamente la participación social en temas ambientales. Según Humberto Tenorio, la respuesta del Congreso ha sido favorable hasta ahora, con indicios de que la sensibilidad hacia el tema ha aumentado entre los legisladores.

El ambientalista mencionó que Sarahí Macías Alicea expresó que no estaba al tanto de la gravedad de la propuesta y se excusó por la falta de comunicación. Sin embargo, prometió que las organizaciones ambientalistas seguirían siendo parte del consejo, aunque sugirió que se regulara su participación para que diferentes organizaciones tuvieran turnos rotativos. «Preparamos jóvenes en las organizaciones para que participen en los consejos y aporten sus conocimientos sobre problemas ambientales, pues éstos están aumentando y se requieren personas capaces para asumir estos temas», finalizó.