Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que obligará a todas las secretarías de Estado y dependencias de Gobierno a dejar de contratar seguridad privada para sus instalaciones.

Durante la graduación de la décimo quinta generación de cadetes del Servicio de Protección Federal (SPF), dio a conocer que ya alista un documento para que los secretarios del gabinete se comprometan a contratar sólo a elementos de esa corporación.

“Le decía a Claudia (Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México) que voy a llevar a cabo una reunión de gabinete y les voy a tener ya el acta hecha para que voluntariamente firmen todos los secretarios y secretarias de que van a contratar solo al Servicio de Protección Federal”, indicó.

“De modo que ahora todo el servicio se va a dar con la corporación de ustedes y les vamos a garantizar que tengan buenos ingresos y prestación como lo establece la ley, como es el derecho de ustedes, todas las prestaciones legales y la protección a sus familias”.

En las instalaciones del Campo Militar Número Uno, el Presidente denunció que algunas de las empresas particulares que hoy brindan esos servicios al Gobierno no cuentan con personal capacitado o explotan a sus trabajadores con malas condiciones laborales.

“En la mañana comentaba yo en la conferencia que voy de gira y en alguna institución, ya sea educativa, de salud, veo a personas uniformadas y les pregunto al oído, para que no les vayan hacer algo, que no vayan haber represalias, ¿cuánto ganas? y me contestan salario mínimo”, apuntó.

En su discurso, el mandatario hizo un reconocimiento a Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN y actual comisionado del Servicio de Protección Federal.

“Está sumado, incorporado al propósito de transformar a México, es una muy buena incorporación, es una garantía el que Manuel Espino esté a cargo de esta corporación”, expresó.