Con el cambio de estación de invierno a primavera, Eduardo Muñoz de León, coordinador de Protección Civil del Estado de Aguascalientes, emitió una serie de recomendaciones para prepararse ante las variaciones climáticas y prevenir incidentes comunes en esta época del año. Aunque afirmó que diariamente ocurren alrededor de 8 incendios en contenedores provocados por la gente.

Ante el aumento de temperaturas, que podrían alcanzar hasta los 40 grados, Muñoz de León instó a la población a mantenerse hidratada y a evitar la exposición prolongada al sol. Hizo hincapié en la protección de niños y adultos mayores, sugiriendo el uso de sombrillas y gorras para aquellos que necesiten desplazarse bajo el sol, y buscar la sombra siempre que sea posible.

El funcionario se refirió a la importancia de portar ropa ligera, especialmente durante las mañanas y noches que aún presentan frescura, para prevenir enfermedades respiratorias. Además, recomendó el consumo de alimentos ricos en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico.

Con la llegada de la temporada seca, aumenta el riesgo de incendios, tanto en zonas agrícolas como forestales. Muñoz de León hizo un llamado a los agricultores para realizar quemas controladas con apoyo de bomberos, evitando así incendios no planificados. Además, advirtió sobre el peligro de dejar objetos como botellas de vidrio en terrenos baldíos, que pueden actuar como lentes y provocar fuegos.

Hasta la fecha, gracias a recientes precipitaciones, se ha observado una disminución en los incidentes de incendios de pasto seco. Sin embargo, se ha reportado un aumento en los incendios de contenedores de basura, especialmente en áreas urbanas y durante los fines de semana, a razón de siete u ocho diarios.

Con la proximidad de la Semana Santa y las vacaciones de abril, exhortó a los padres a supervisar a los menores, asegurando que no tengan acceso a fuentes de ignición que puedan provocar incendios.

Finalmente, mencionó que el área de Protección Civil del Estado, en coordinación con los municipios, estará distribuyendo infografías y recomendaciones para asegurar que la población esté informada y pueda tomar las precauciones necesarias para disfrutar de una temporada sin incidentes ni accidentes.