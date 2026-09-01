Los tres planteles que operaban como preparatorias militarizadas iniciaron el ciclo escolar 2026-2027 bajo el nuevo esquema de Bachilleratos Cívicos Estatales, modelo que elimina las dinámicas y referencias militares para ajustarse a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

Explicó que la transición busca conservar elementos relacionados con el orden y la formación de los estudiantes, pero dentro de un esquema completamente civil. Los tres planteles existentes ya operan con regularidad y aplican las modificaciones establecidas para este ciclo escolar.

Entre los cambios se encuentra la eliminación de la terminología militar en las aulas y actividades cotidianas, así como de los uniformes de tipo militar y de aquellas prácticas que vinculaban directamente a los alumnos con el servicio militar.

También se modificaron los contenidos académicos. Las asignaturas relacionadas específicamente con la formación militar fueron sustituidas por nuevos módulos orientados a fortalecer la enseñanza de la historia de México y la formación cívica de los estudiantes.

Con este ajuste, los Bachilleratos Cívicos Estatales mantienen su operación dentro de la oferta de educación media superior de la entidad, pero bajo un modelo académico y formativo acorde con las disposiciones educativas vigentes.