José Juan Navarro Reyes, vicepresidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, enfatizó que las aportaciones realizadas por los padres son voluntarias y subrayó la importancia de que estos fondos se destinen a la infraestructura y al mejoramiento de las instalaciones educativas.

Navarro Reyes puntualizó que las cuotas escolares no deben ser vistas como pagos obligatorios, sino como «cooperaciones voluntarias». Estas contribuciones, explicó, están destinadas principalmente a apoyar el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura escolar. Mencionó que estas cuotas varían en un rango que va desde los 300 hasta los 600 pesos, aunque la cantidad más alta registrada ha sido de 1,550 pesos.

El vicepresidente hizo hincapié en que estos fondos no deben emplearse en gastos relacionados con material didáctico, celebraciones o cualquier otro evento escolar. Están enfocados en garantizar una infraestructura adecuada y una educación de calidad para los estudiantes. También señaló que las denuncias sobre condicionamientos en inscripciones o entrega de documentos por parte de algunos centros educativos son situaciones aisladas y no representan el espíritu de estas contribuciones voluntarias.

En relación con la comunicación entre los padres de familia y las instituciones educativas, Navarro Reyes destacó la necesidad de mantener un diálogo constante y transparente. Aseguró que, frente a cualquier inconveniente o queja, los padres pueden dirigirse tanto a la Asociación Estatal de Padres de Familia como al Departamento de Participación Social del Instituto de Educación. Ambas entidades, afirmó, están comprometidas con atender de manera eficiente las preocupaciones de los padres y colaborar en la solución de los problemas.