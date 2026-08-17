La Secretaría de Desarrollo Social del Estado pondrá en marcha un programa de tamizaje enfocado en la prevención del suicidio entre estudiantes de secundaria. La estrategia sumará los esfuerzos de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en salud mental.

Así lo dio a conocer Patricia Castillo Romero, titular de la Sedeso en Aguascalientes, quien explicó que la decisión de centrar el programa en la educación secundaria responde a que en este grupo de edad se ha detectado una mayor incidencia de factores de riesgo.

La implementación formal de la iniciativa está prevista para principios del próximo año. El programa contempla evaluaciones diseñadas por sociólogos y especialistas, así como capacitación para el personal participante.

El proyecto tiene como antecedente una prueba piloto, durante la cual se brindaron apoyo emocional y acompañamiento a 90 jóvenes. De acuerdo con la funcionaria, esta intervención permitió modificar de manera positiva su perspectiva de vida.

En la nueva etapa participarán en la aplicación del tamizaje más de 100 asociaciones civiles de la entidad, independientemente de que reciban o no subsidios directos.

Por otra parte, Castillo Romero anunció que en octubre próximo será inaugurado el primer Centro de Autismo Integral en el estado, proyecto impulsado por la asociación civil Intégrate en coordinación con el Gobierno estatal. El espacio contará con tecnología avanzada, incluido equipo de estimulación neuronal para la atención especializada de niñas y niños.

Finalmente, la titular de la Sedeso indicó que la administración estatal mantiene una bolsa anual de 50 millones de pesos para apoyar a las organizaciones civiles. Añadió que el sector avanza en procesos de certificación en materia de administración y participación ciudadana.