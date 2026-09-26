El Congreso del Estado prepara el cierre de su ejercicio financiero y la transición administrativa hacia la siguiente legislatura, con una estimación presupuestal de 320 millones de pesos para 2027 y la previsión de garantizar recursos suficientes para su arranque.

Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo, informó que durante octubre se espera recibir el proyecto presupuestal elaborado por la Secretaría de Finanzas del Estado para iniciar su análisis y someterlo a aprobación en noviembre.

Explicó que el monto previsto permitirá mantener la operatividad institucional y garantizar suficiencia económica durante el primer trimestre de la próxima legislatura, además de cumplir los compromisos previamente asumidos.

En materia laboral, señaló que está garantizada la estabilidad de cerca de 70 trabajadores de base afiliados al sindicato. Paralelamente, se implementará una estrategia para finiquitar la relación laboral con alrededor de 150 colaboradores temporales, cifra sujeta a la rotación de licencias y movimientos internos, procurando no dejar pendientes administrativos.

Valdivia López aseguró que la actual legislatura no ha generado nuevas demandas laborales o administrativas y únicamente ha dado seguimiento a expedientes heredados.

Asimismo, indicó que las partidas destinadas a gestión social permanecerán sin incrementos y cada diputado deberá comprobar individualmente sus gastos conforme a la normativa.

Finalmente, informó que un comité especial supervisará el proceso de entrega-recepción en los rubros financiero, político y administrativo.