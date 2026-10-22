Brigadas de fumigación trabajan en los panteones municipales de La Cruz y Los Ángeles para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, ante la próxima afluencia de visitantes con motivo del Día de Muertos, informó el secretario de Servicios Públicos, Carlos España Martínez.

El funcionario detalló que las labores se realizan en coordinación con el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), con el apoyo de su titular, Rubén Galaviz Tristán. Como parte de las acciones preventivas, se efectuaron fumigaciones en ambos recintos antes del inicio de las presentaciones del programa Mitos y Leyendas.

Los trabajos continuarán durante la semana para mantener los espacios en condiciones sanitarias adecuadas, previo al operativo del 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se espera una mayor afluencia de familias que acudirán a visitar las tumbas de sus difuntos.

España Martínez señaló que, hasta el momento, no se han registrado casos de dengue en las instalaciones de los panteones municipales.