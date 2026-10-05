Preparan maletas para ir a la NASA

Un grupo de 35 niñas y jóvenes de entre 12 y 21 años, provenientes de municipios y comunidades de Aguascalientes, viajará a la NASA para fortalecer proyectos de ciencia y tecnología y regresar con propuestas aplicables a problemas locales, informó Mylenna López Castro, presidenta de la Asociación de Niñas y Mujeres Ingenieras.

Explicó que las participantes se han preparado durante todo el año en áreas como inteligencia artificial, programación en Python, inglés, ciberseguridad, impresión 3D y herramientas de NVIDIA, con el apoyo de empresas, universidades y especialistas.

El viaje contempla que las jóvenes seleccionen uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, investiguen una problemática de Aguascalientes, fortalezcan su propuesta durante la estancia en Estados Unidos y, posteriormente, regresen para plantear una solución. Entre los temas que actualmente analizan se encuentran el aprovechamiento de residuos como materia prima y la creación de huertos familiares con sistemas de entrega mediante drones y procesos de inocuidad.

López Castro señaló que algunas de las participantes nunca habían salido de sus municipios y que, debido a su edad y circunstancias familiares, enfrentaban dificultades para acreditar algunos requisitos migratorios. Ante ello, la gobernadora realizó una gestión ante la embajadora de Estados Unidos para respaldar al grupo durante el proceso.

El grupo comenzó los trámites para obtener las visas y las primeras cuatro fueron autorizadas. Otro grupo tiene programada su cita. El viaje contempla pasaportes, visas, vuelos y estancia, gastos que serán cubiertos por el senador Antonio Martín del Campo, mientras que la asociación se encargará de la logística.

La iniciativa también busca ampliar el acceso de niñas y jóvenes a carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, particularmente en comunidades y municipios donde las oportunidades de formación especializada son más limitadas.