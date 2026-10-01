El Gobierno del Estado alista la presentación de una iniciativa de ley para la protección integral de periodistas y comunicadores, que plantea reformar el esquema tradicional de resguardo físico, -limitado al uso de escoltas armados-, para transitar hacia un modelo que garantice seguridad laboral, asistencia jurídica y atención psicológica al gremio.

El secretario de Comunicación Social y vocero del Gobierno del Estado, Kike de la Torre, informó que la propuesta contempla la creación de una bolsa de recursos institucionales para atender la precariedad laboral en el sector. Incorporar seguridad social, cobertura salarial y apoyos para gastos funerarios en favor de los comunicadores y sus familias.

También prevé la conformación de un padrón y la delimitación de criterios para definir quiénes ejercen la profesión, tomando en cuenta temporalidad, trayectoria e impacto periodístico de los medios, para evitar que cuentas de redes sociales de reciente creación utilicen la actividad informativa con fines de presión financiera hacia las autoridades o la difusión de boletines sin realizar cobertura de campo.

Señaló que el proyecto de iniciativa está en fase de revisión técnica, en coordinación con la Consejería Jurídica, ha sido enriquecido con testimonios de comunicadores incorporados a mecanismos de protección y será socializado con directores de medios, reporteros locales y las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado. Se prevé su presentación formal antes de que concluya el actual periodo de la administración estatal.