A principios de julio tendrá lugar la vacunación contra el COVID dirigida a niños de 5 a 11 años en Aguascalientes, según lo confirmó la encargada de despacho de la Delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal dio a conocer que respecto al biológico pediátrico tienen la noticia de que ya les va a llegar, además de recordar que el registro en el portal de mivacuna.salud.gob.mx empezó desde el pasado 16 de junio, sin embargo, estiman que para los primeros días de julio se van a comenzar a aplicar. “Parece ser y hay la posibilidad de que en los primeros días del mes de julio van a llegar, nada más que no nos han marcado alguna fecha, pero ya en los primeros días de julio las vamos a aplicar”.

Indicó que a la fecha les han llegado cerca de 200 amparos por parte de padres de familia en el sentido de que quieren que se vacunen a sus hijos menores de edad, mismos que se han respondido, aunque para tranquilidad de los papás y de la Delegación de la Secretaría de Bienestar se tendrá la logística para la aplicación del biológico en coordinación con el Gobierno del Estado a través del ISSEA, así como del ISSSTE, IMSS y la SEDENA.

En su intervención, la coordinadora del Programa de Vacunación de la Delegación de la Secretaría de Bienestar, Yazú Muñoz comentó que en próximos días tendrán una reunión con dichas instancias para ponerse de acuerdo en cómo habrán de realizar este operativo, el cual pudiera ser a través de macro puntos de vacunación, tal y como se ha hecho otras ocasiones, afirmando que la aplicación en escuelas es poco viable dado que hay demasiadas instituciones en el Estado, los espacios no son tan grandes y se requiere la presencia de los padres de familia en la aplicación. “Lo vería complicado que sea en escuelas, logísticamente no sería muy funcional entonces creo que hay que plantear una estrategia diferente, es más viable en los macrocentros o ver en los centros de salud para el caso de las comunidades alejadas, pero habrá que checarlo”.

Apuntó que Aguascalientes se encuentra dentro de los primeros 10 estados del país en materia de cobertura de vacunación contra el COVID, gracias a la colaboración que se ha tenido con las demás dependencias.

