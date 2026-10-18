La Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes (AMEA) proyecta la instalación de entre 15 y 20 estaciones de recarga eléctrica en las zonas de Negritos, Los Cactus y la avenida Independencia, para abastecer a la nueva flota de 48 autobuses del transporte público urbano, reveló su titular, Ricardo Serrano Rangel.

En coordinación con la Agencia Estatal de Energía, la dependencia realiza un diagnóstico técnico y logístico para la puesta en marcha de estas unidades, de las cuales 40 corresponden a vehículos de 12 metros de longitud y ocho a unidades articuladas tipo oruga. Los autobuses fueron adquiridos con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono y disminuir la contaminación acústica en la zona metropolitana.

Serrano Rangel detalló que cada cargador operará con una potencia de 240 kilovatios (kW), capacidad que permitirá completar la recarga de una unidad en un periodo de tres horas y alcanzar una autonomía efectiva de 400 kilómetros.

Bajo este esquema, la recarga nocturna, programada entre las 22:00 y las 05:00 horas, buscará cubrir las necesidades operativas de la flota y contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes y del ruido en la zona urbana.

Respecto a la inversión requerida para adquirir la infraestructura de recarga, el titular de la AMEA indicó que el costo individual de las estaciones aún se encuentra en proceso de cotización. Además, recordó que las 48 nuevas unidades eléctricas llegarán a Aguascalientes a principios de 2027.