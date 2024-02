Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La plataforma Prime Video acaba de darle luz verde a un nuevo documental sobre el extenista suizo Roger Federer. El filme estará particularmente enfocado en mostrar los útimos 12 días del tenista en el deporte profesional.

El largometraje que aún no tiene nombre oficial, mostrará a Federer en su forma más vulnerable y sincera, mientras se despide de la cancha, y de los fanáticos que marcaron su vida durante las últimas dos décadas e incluirá entrevistas de sus más grandes rivales y amigos cercanos, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Originalmente, el material comenzó a filmarse para ser un video montaje para que el tenista tuviera para mostrárselo a su familia y amigos más cercanos; sin embargo, en el camino cambió de opinión al ver grandes momentos de su vida, capturados en video.

«Durante mi carrera, tendía a evitar tener cámaras a mi alrededor y de mi familia, especialmente durante los momentos importantes. Pero no vi el daño en filmar esto ya que nunca fue pensado para el público. Sin embargo, capturamos muchos momentos poderosos y se transformó en un viaje profundamente personal. Estoy feliz de asociarme con Prime Video debido a su vasto alcance global y presencia significativa en la industria cinematográfica. Esto garantiza que la historia de mis últimos días en el tenis resonará tanto en los entusiastas del tenis como en un público más amplio en todo el mundo», dijo Federer en un comunicado.

El largometraje será dirigido por el ganador del Oscar Asif Kapadia, un experto documentalista que ha mostrado la vida de grandes personalidades como Amy Winehouse (Amy, 2015), Ayrton Senna (Senna, 2010), y Diego Maradona (2019).

También contará con la co dirección del productor Joe Sabia, conocido por ser el creador del formato de entrevistas 73 Questions, de Vogue.