Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, llamó a diputados del partido a que estén todos presentes la próxima semana, pues se alista la discusión de la reforma electoral.

Tanto diputados y senadores como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional priista fueron citados el pasado miércoles en la sede del partido, donde les informó que el martes próximo se llevará a cabo la reunión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política-Electoral y de Gobernación –esta última presidida por el propio Moreno–.

El legislador adelantó a los priistas lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, propuso en la sesión de ayer de la Junta de Coordinación Política: que el martes se reúnan las tres comisiones para presentarles el listado de las leyes que se revisarán para negociar la reforma electoral.

En la reunión en la sede del PRI, el dirigente tricolor pidió que todos los diputados de la fracción estén disponibles la próxima semana, y si alguien no está, que se llame a su suplente.

De acuerdo a fuentes priistas, Moreno resaltó que es muy importante la reunión del próximo martes.

Si bien no dijo cuál será la postura de la bancada, el dirigente reconoció que en los hechos el martes se abre la discusión de la reforma electoral.

Diputados del PRI confirmaron que no quedó claro si votarán a favor de la propuesta que se presentará en las comisiones.

Indicaron que puede haber una mayor ruptura en el grupo parlamentario, tras la inconformidad que generó la reforma sobre la militarización de la Guardia Nacional.