Staff Agencia Reforma

Céline Dion, la renombrada cantante de «My Heart Will Go On», está preparándose en secreto para regresar al escenario con una serie de conciertos en el Resorts World Theatre de Las Vegas, revelaron fuentes a The Sun US. Dion ha estado trabajando con terapeutas de voz y planea realizar su anuncio público pronto. «Ella ha firmado para actuar en noviembre. Ha dedicado un esfuerzo considerable para recuperar su capacidad vocal y ahora se siente lista para presentarse durante más de una hora», compartió un informante al medio.

A pesar de su diagnóstico con el síndrome de la persona rígida, Dion ha progresado significativamente, iniciando con sesiones íntimas en su hogar y escalando hasta poder interpretar múltiples canciones consecutivamente. Esta mejora ha generado gran entusiasmo entre los ejecutivos de AEG Presents, quienes han expresado su apoyo total hacia la artista de 56 años. Además, se han planeado algunas fechas limitadas para monitorear su salud y bienestar general, incluyendo su salud mental.

«Están muy emocionados por su progreso y totalmente comprometidos en apoyarla», agregaron las fuentes. La salud de Dion es prioritaria, pero el optimismo reina en torno a su esperado retorno en noviembre. Los fanáticos, por su parte, están listos para brindarle apoyo incondicional.