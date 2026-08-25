Staff Agencia Reforma

CDMX.- Woody Allen comenzará en octubre el rodaje de una nueva película en España, según fuentes del proyecto. El largometraje, todavía sin título, tendrá un presupuesto aproximado de 14 millones de dólares, será hablado principalmente en inglés y contará con actores reconocidos, aunque la trama y el reparto permanecen reservados.

La producción estará a cargo de Wanda Vision, Gravier Production y 3SIX9. Será el regreso del cineasta a la dirección después de Golpe de suerte, estrenada en 2023, y su tercer filme rodado en España, tras Vicky Cristina Barcelona y Rifkin’s Festival.

La cinta recibió 1.5 millones de euros del Gobierno regional de Madrid. La ayuda será entregada por etapas y establece que la capital española deberá aparecer en el título.

Allen declaró en 2023 que obtener financiación se había vuelto complicado, aunque aseguró que continuaría filmando si encontraba respaldo. El director de Manhattan, Annie Hall y Medianoche en París quedó apartado de Hollywood tras las acusaciones de abuso sexual de Dylan Farrow, que negó y no derivaron en cargos.

Con este proyecto, Allen se sumará a cineastas que trabajaron después de los 90 años, como Clint Eastwood, James Ivory, Costa-Gavras, Roman Polanski, Alejandro Jodorowsky y Yoji Yamada, en años recientes.