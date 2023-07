En una entrevista exclusiva con El Heraldo de Aguascalientes, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. Lorenzo Córdova Vianello, se abordó el creciente debate en torno a los actos anticipados de campaña que se están llevando a cabo con miras al proceso electoral de 2024. Córdova expresó su preocupación por el menosprecio a las reglas electorales y destacó la importancia de mantener la equidad en las contiendas.

El menosprecio a las reglas electorales

Cuestionado por la reportera Magdalena Valtierra, Córdova mencionó que el fenómeno de anticipación de campañas es una violación a las regulaciones electorales establecidas. Hizo referencia al caso de Vicente Fox, quien inició actividades de proselitismo tres años antes de las elecciones presidenciales de 2000, lo que le dio una ventaja indebida en la contienda. Con el objetivo de evitar este tipo de situaciones en el futuro, se estableció la figura de las pre campañas como un periodo acotado en el tiempo, permitiendo a los aspirantes a una candidatura realizar tareas de proselitismo de manera equitativa.

Sin embargo, el ex funcionario electoral señaló que lo que se está presenciando actualmente, bajo el disfraz de “visitas y actos no oficiales”, es una pre campaña anticipada por parte del partido Morena. Resaltó también que tanto la oposición como el propio Morena han presentado más de 200 quejas por actos anticipados de campaña, lo que ha puesto una gran presión sobre las autoridades electorales. En este sentido, destacó que el INE aún no ha sido claro en establecer qué se puede y qué no se puede hacer, lo que puede tener consecuencias negativas para el órgano electoral en el futuro.

Además, advirtió sobre el riesgo de desbordamiento de la situación si no se toman medidas para frenar estas violaciones. Estas acciones podrían generar precedentes que pongan en riesgo la legalidad de los comicios venideros. El Dr. Córdova enfatizó que adelantar el proselitismo electoral es una conducta irresponsable, ya que las reglas electorales son producto de consensos políticos y deben ser respetadas.

Al ser cuestionado sobre el trabajo de Guadalupe Taddei Zavala, actual consejera presidenta del INE, el Dr. Córdova destacó su experiencia y la complejidad de su labor para generar consensos al interior del órgano electoral. Hizo hincapié en la importancia de dedicar tiempo y esfuerzo a la toma de decisiones y expresó su deseo de que el proceso de asentamiento en el colegiado del INE fluya de manera más ágil en el futuro.

Córdova Vianello destacó el papel del Tribunal Electoral como instancia de garantía para garantizar la legalidad de los procesos electorales, en caso de que el INE omita la aplicación de la ley.

Retos y desafíos del proceso electoral de 2024

El ex consejero presidente identificó varios retos importantes que aún persisten. En primer lugar, mencionó el tamaño de la elección, que requiere que el INE esté al 100% de sus capacidades institucionales para enfrentarla. Además, señaló el desafío de generar un contexto de exigencia para que las autoridades electorales estén a la altura del reto y tomen decisiones adecuadas.

Otro desafío destacado por el Dr. Córdova es el proceso de renovación de dos magistraturas de la Sala Superior, que tendrá lugar en noviembre próximo. En este sentido, resaltó la importancia de evitar errores presupuestales que puedan poner en riesgo la elección, como los recortes que afectaron al INE en el pasado y que impidieron el cumplimiento de la ley de revocación de mandato.

El arbitraje electoral también fue mencionado como un desafío importante, ya que existe una clara tendencia de menospreciar y violar las leyes electorales. El Dr. Córdova advirtió que las autoridades electorales no deben permitir que se juegue al límite o incluso se violen las reglas, ya que esto puede tener consecuencias graves en el futuro.

Además, se hizo énfasis en la importancia de combatir la desinformación frente a las narrativas falsas que pueden surgir, como la del supuesto fraude electoral. El Dr. Córdova señaló que en otros países se ha utilizado este discurso irresponsable para cuestionar los resultados electorales y generar divisiones en la sociedad. En este sentido, instó al INE y a la sociedad en general a construir un discurso sólido y anticipado que explique por qué en México no son posibles los fraudes electorales.

A pesar de los desafíos y las amenazas que ha enfrentado el INE, Córdova resaltó que sigue siendo la institución con mayor confianza y aprobación ciudadana en el país. Esto refleja el reconocimiento de la importancia del INE como una construcción colectiva y un pilar de la democracia en México.

En su mensaje final, el Dr. Córdova hizo un llamado a la ciudadanía a asumir el rol de defensores de la democracia, recordando que la democracia se defiende o se pierde. Destacó que cada ciudadano tiene la responsabilidad de contribuir a la defensa y recreación de la democracia a menos de un año de la elección más importante y grande de la historia de México.