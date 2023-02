Bernardo Uribe Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con Tania Morales, activista y fundadora de la Asociación por las Infancias Trans, las propuestas basadas en la desinformación -como la presentada hace dos semanas en el Congreso Local sobre las infancias trans- sólo refuerzan los prejuicios que se traducen en discriminación y retroceso.

«Iniciativas así no tienen oportunidad de llegar a ser aprobadas, por no tener viabilidad constitucional, sin embargo, se les hace mucha difusión y el precio que pagamos es que mucha gente que desconoce el tema y que no va a investigar más, se queda esa información como única», dijo.

Aseguró que siempre que se presentan iniciativas de este tipo se avivan los ataques a las personas trans y a sus familias.

«Incluso la violencia o discriminación institucional se incrementa, por ejemplo, escuelas dirigidas por personas que excluyen a personas trans, toman fuerza con lo que escuchan y terminan negando reinscripciones poniendo de pretexto que no tienen instalaciones adecuadas», agregó.

La también abogada cuestionó que la iniciativa que presentó la panista América Rangel tiene una redacción ambigua por confundir los términos «identidad sexual» e «identidad biológica», que no existen en el marco normativo, además de hablar de mutilaciones, proceso que no ocurre ni en mayores de edad.

«Las atenciones que se otorgan a las infancias trans son únicamente de acompañamiento psicológico», aclaró, «y eso tiene que ver con toda la discriminación que estas reciben en entornos que desconocen del tema, por ejemplo: las escuelas».

Además, dijo que la asociación está trabajando en un amparo por omisión legislativa para contrarrestar este tipo de iniciativas.

Morales recordó que desde 2019 no se ha votado el dictamen, ya aprobado en comisiones, para garantizar el acceso a actas de nacimiento en personas trans sin distinción de edad.

Y que esto aún deja desprotegidos a las personas trans menores de edad y a la población no binaria, que aún no es reconocida en la Ciudad.

«Esto se podría resolver con una modificación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles», explicó.