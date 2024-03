La preocupación de las mujeres empresarias ante los cambios legislativos propuestos en materia laboral ha sido enfatizada por Nora Cardona Ruiz, presidenta de MEMAC, quien subrayó la importancia de analizar detenidamente el impacto de las reformas en el entorno empresarial, especialmente para las mujeres emprendedoras.

En una conferencia de prensa, la representante de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas señaló que el año en curso representa un reto para las empresas, en particular debido a las diversas reformas laborales en consideración. Estas reformas abarcan temas como el incremento en el periodo de vacaciones, la reducción de la jornada laboral y la propuesta de aumentar el aguinaldo.

Específicamente, la presidenta de MEMAC manifestó su preocupación por cómo el aumento propuesto del aguinaldo a 30 días podría afectar financieramente a las empresarias. Aunque algunas empresas ya otorgan más días de aguinaldo de lo estipulado por ley, un incremento de esta naturaleza podría tener un impacto adverso en la economía de las empresarias, particularmente en las microempresas.

Cardona Ruiz reafirmó el compromiso de MEMAC con la apreciación de los trabajadores y el reconocimiento de su papel en el crecimiento empresarial. No obstante, mostró su preocupación por el creciente peso financiero sobre las empresarias frente a los beneficios decrecientes.

Finalmente, en cuanto al impacto potencial de estas reformas en el surgimiento de nuevas empresas, Cardona Ruiz indicó que no proporcionan un apoyo significativo. Desde su punto de vista, las reformas actuales no contribuyen positivamente al entorno de las empresarias, sino que plantean un desafío adicional.