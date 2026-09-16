CDMX.- Brian Hickerson, expareja de Hayden Panettiere, ha perdido alrededor de 18 kilos desde la muerte de la actriz, ocurrida el 16 de agosto, según personas cercanas que lo describen profundamente afectado.

Hickerson estuvo en la vivienda de Greenville, Carolina del Sur, donde Panettiere fue encontrada inconsciente. Él y su hermano solicitaron ayuda de emergencia y entregaron a la policía los medicamentos que tomaba la actriz.

La muerte, a los 36 años, continúa bajo investigación. La autopsia no detectó traumatismos y aún se esperan resultados toxicológicos. La DEA también indaga el caso. Hickerson no enfrenta nuevos cargos relacionados con el fallecimiento.