El desabasto de gasolina que ha comenzado a registrarse en algunos establecimientos de la entidad, mantiene a la iniciativa privada preocupada, reconoció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, quien pidió al Gobierno Federal reconsiderar sus políticas y que se permita la importación del hidrocarburo para abastecer el mercado interno.

El líder de la cúpula empresarial precisó que aún cuando el problema de desabasto principalmente de combustible tipo magna aún no se presenta en gran escala, recordó que a inicios de la presente administración federal los ciudadanos padecieron la escasez de los hidrocarburos, lo que ocasionó importantes afectaciones.

Exhortó para que la federación dé claridad y cambie de parecer, luego de que la producción de gasolina en el país no alcanza para abarcar el consumo lo que pudiera provocar afectaciones en corto tiempo.

González Alonso reconoció que al corte del primer cuatrimestre del año y a pesar de que la economía ha ido dando indicios de una recuperación, aún hay elementos que han frenado una mayor escala como por ejemplo la escasez de componentes para la producción regular en el sector automotriz, así como la inflación y la constante rotación de personal en las empresas.

Por lo que indicó el sector empresarial ha tenido que ir redoblando esfuerzos para que a pesar de lo anterior se encamine a una franca recuperación. Confiando que para esta ocasión no tengan mayores inconvenientes, derivado del desabasto de gasolina que se ha comenzado a registrar, lo que limitaría a alcanzar números positivos en cuanto a crecimiento posterior a la pandemia por el COVID-19.

“Al menos una red de esas empresas han manifestado desabasto de gasolina. Ojalá el Gobierno Federal reconsidere sus políticas a la gente no le importa de qué color es la gasolina ni de dónde viene, debe de haber libertad para importar gasolina. Ojalá este problema sea temporal y no enfrentemos otra situación similar a la de hace años”, expresó.

¡Participa con tu opinión!