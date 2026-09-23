Nicole Paulina Fonseca Vázquez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: La regidora independiente en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Melissa Madero, calificó como preocupante la presencia de embarcaciones con pantallas publicitarias en pleno mar del Municipio. Dijo que éstas pueden afectar al ecosistema, así como al paisaje turístico.

Durante el fin de semana comenzó a circular en redes sociales un video donde se observa a este tipo de unidades realizar recorridos con pantallas LED en las que se difunden anuncios.

Por ello, Madero entregó oficios dirigidos a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), la Capitanía Regional, la Dirección de Inspección y Reglamentos y la Dirección de Sostenibilidad Ambiental, para que respondan sobre el tema.

«No hay documento alguno que pruebe que tienen permiso, por eso lo solicité vía escrito a todas las dependencias», dijo.

Según Madero, la misma empresa, identificada como Oceanic Marketing, ya había instalado espectaculares en lugares controversiales.

«Esta empresa ya ha querido hacer actividades aquí en Vallarta anteriormente. Hace algunos meses, que fue cuando se puso la primera piedra del Hospital Civil, apareció una estructura literal metálica en la jardinera que va del Aeropuerto al Hotel Sheraton, y luego a los 10 metros otra…», contó.

Según la regidora, la apertura a la publicidad en el mar a una empresa privada, da lugar a que se abra al público en general.

«¿Por qué habrías de darle permiso a una sola empresa de poner una pantalla en el mar? Eso podría abrir una puerta a tener que abrirle esos espacios, ese espacio marítimo al público general», dijo.

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