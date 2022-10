Jorge Ricardo y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración alertó que 8 mil 876 niñas -mujeres menores de 14 años-, resultan embarazadas anualmente en México, un promedio de más de 24 cada día.

Si el rango de edad sube a entre 15 y 19 años, a mujeres adolescentes, las cifras ascienden a 364 mil 537, casi mil a diario.

«Los datos son muy preocupantes. Y lo más lamentable es el embarazo infantil en niñas menores de 14 años», expresó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

«Este es un asunto que tenemos que atender, no solamente con el fortalecimiento de las opciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos que ya están contemplados en el nuevo plan de estudios de la SEP, sino también con la capacitación del personal y las campañas de difusión que estamos haciendo», añadió.

Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas señaló que se debe fortalecer la estrategia nacional para la prevención del embarazo, para disminuir la fecundidad y erradicar el matrimonio y la maternidad en las niñas.

Aunque no explicó en cuáles estados hay más embarazos infantiles, dijo que es necesario impulsar las campañas para la población adolescente urbana del País y especialmente entre las comunidades indígenas y afromexicanas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Organizaciones civiles han calculado, por ejemplo, que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero desde hace décadas.

La organización «Yo quiero Yo puedo», que trabaja en el municipio de Metlatónoc para erradicar la venta de menores, aseguró el año pasado que las mujeres son vendidas desde 5 mil a los 200 mil pesos, lo que deriva en los embarazos en niñas desde los 13 años, en promedio.

Sin embargo, en varias ocasiones, López Obrador ha restado gravedad al caso asegurando que es una campaña contra las comunidades rurales y los pueblos indígenas, o incluso afirmando que eso ocurre también en otros grupos de población.

«No, no vengo a ver (la venta de niñas), porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Qué, ¿acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?», dijo el 23 de octubre de 2021, en una visita a ese estado.

La semana pasada, el Congreso de Guerrero aprobó reformas al Código Penal para castigar hasta con 20 años de prisión a los que promuevan los matrimonios forzados entre menores de 18 años.

«El énfasis lo podríamos poner en la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo a Adolescentes, a fin de disminuir la tasa de fecundidad adolescente y erradicar el matrimonio y la maternidad de las niñas menores de 14 años», dijo el Subsecretario de la Secretaría de Gobernación.