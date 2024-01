Luis Pablo Segundo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara a las próximas elecciones presidenciales, preocupa que en México se haya detenido la discusión de la Ley de Ciberseguridad y que no se contemple una regulación sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

«Parece que nosotros nos quedamos en la revolución industrial, porque en el mundo hay una efervescencia por discutir esos temas más allá de los mitos, mientras que aquí no hay nada», consideró Saúl López Noriega, experto en Derecho enfocado en el entorno digital del Tecnológico de Monterrey

Explicó que hoy el tema de la Inteligencia Artificial debe verse no sólo como un tema de «geek» -término que se refiere a los amantes de la tecnología-, sino como una herramienta que puede incluso impulsar el desarrollo económico con las tendencias del nearshoring.

Consideró que México debería estar discutiendo temas relacionados con la IA como lo son los Derechos de Autor, economías de escala por el uso de la tecnología e implementación de la herramienta en empresas pequeñas y medianas, por mencionar algunos casos.

Alertó que si el Estado sigue ignorando el tema de la regulación, corre el riesgo de que el País sea «colonizado» por normas y reglas de otras naciones y regiones, como Europa, Reino Unido y Estados Unidos, quienes ya tienen trabajos legislativos en la materia.

«Está en riesgo que tengamos un Estado omiso, que no le ponga atención a esto. De manera sigilosa pero constante, la Inteligencia Artificial entrará a diferentes nichos de nuestra economía», aseguró López Noriega.

En cuanto a la Ley de Ciberseguridad se refiere, Verónica Becerra, cofundadora de Offhack, empresa especializada en el tema, lamentó que la propuesta de ley quedará pausada ante las próximas elecciones presidenciales.

«Es algo que va afectar, lo más probable que se discuta el tema de la Ley de Ciberseguridad teniendo una nueva administración. Como una ley aprobada no creo; pero probablemente estemos viendo más propuestas, tanto en ciberseguridad como en IA», dijo Becerra.

Ante esta pausa que presenta la ley, la especialista recordó que las organizaciones trabajan en conjunto en el proyecto Alianza de México Ciberseguro; con el que se busca llevar estas propuestas concretas en materia de ciberseguridad a fin de prevenir mayores daños ante ataques.

Regular la IA es importante ya que de acuerdo con un informe de HubSpot, plataforma de tecnología empresarial, 92 por ciento de las empresas en el País espera contar con herramientas tecnológicas para alcanzar sus objetivos durante el próximo año.

Entre las estrategias clave se incluye una inversión del 78.4 por ciento en herramientas tecnológicas y una adopción del 83.2 por ciento para uso en operaciones a través de la IA, reveló la encuesta.