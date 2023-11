El presidente de la Confederación Nacional Campesina en Aguascalientes, Carlos Estrada Valdez, expresó su preocupación por el cierre de válvulas de riego en la Presa Calles, señalando que esta acción no sólo perjudica gravemente a los agricultores de San José de Gracia, sino que también afecta a todos los usuarios del Distrito de Riego 01.

Explicó que el Distrito de Riego 01 abarca los municipios de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Tepezalá y San Francisco de los Romos. El cierre de las válvulas en la Presa Calles ha dejado a los agricultores en la incertidumbre, ya que miles de hectáreas destinadas al cultivo de avena se ven afectadas. La recuperación de estas áreas depende en gran medida de las precipitaciones pluviales, ya que no existe una fuente de agua de respaldo.

Sin embargo, la crisis no se limita a los agricultores, ya que la Presa Calles desempeña un papel vital en la recarga de los mantos acuíferos. El agua almacenada en esta presa es esencial para abastecer los pozos de agua que dotan a la población.

El cierre de las válvulas pone en riesgo el suministro de agua en la región, lo que representa un problema grave y de alcance general.

Estrada Valdez instó al Gobierno Estatal a abordar esta problemática de manera urgente. En su declaración, destacó la necesidad de reevaluar tanto el sistema de riego en la Presa Calles como su uso general, con el objetivo de encontrar soluciones a corto y largo plazo.

El líder cenecista enfatizó que es esencial analizar esta situación detenidamente y trabajar en conjunto para garantizar la sostenibilidad de la agricultura y el abastecimiento de agua en Aguascalientes.

Este llamado a la acción resalta la importancia de abordar de manera integral los desafíos que enfrenta la región, ya que el cierre de las válvulas de riego en este cuerpo de agua tiene un impacto en la economía y la seguridad hídrica de la comunidad local.