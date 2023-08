Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Judicial Federal (PJF) urgió ayer a la Cámara de Diputados a aprobar su solicitud de presupuesto para 2024 y advirtió que, ante intentos de asfixia por falta de recursos, hará valer la Constitución para no dar un paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos.

La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, dirigió un mensaje para justificar la petición presupuestal de 84 mil 774 millones de pesos, en una inédita sesión solemne conjunta de los Plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

«Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al PJF es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aun mayor desventaja para acceder a sus derechos», dijo la Ministra.

La defensa del presupuesto judicial se da en un contexto de amenazas de Diputados de Morena, que repetidamente han advertido que recortarán recursos para 2024, así como de ataques casi cotidianos del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el PJF en sus conferencias mañaneras.

De los tres ministros que usualmente han votado a favor del actual Gobierno, la transmisión oficial del evento mostró que Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz no aplaudieron el discurso de Piña, mientras Yasmín Esquivel no asistió a la sesión.