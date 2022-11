Preocupa a fans Frida Sofía

CDMX.- Frida Sofía encendió las alarmas de sus fanáticos en redes sociales al compartir una publicación en la que dejó ver que no está pasando por un buen momento.

Fue en su cuenta de Instagram donde la hija de Alejandra Guzmán compartió una imagen que decía «Sólo Quiero que Todo Mejore Pronto», acompañada de una imagen donde aparece un muñeco llorando en la cama junto a su mascota, lo que generó preocupación entre sus fanáticos, quienes no dudaron en mandarle sus buenos deseos.

Hasta el momento, la también cantante no ha dado ninguna declaración al respecto sobre su salud física y emocional, sin embargo, limitó los comentarios en sus publicaciones, luego de recibir tantas muestras de afecto. (Elizabeth García/Agencia Reforma)