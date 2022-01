Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al Instituto Nacional Electoral (INE) le preocupa la respuesta que dará la Secretaría de Hacienda a la petición de recursos adicionales para llevar a cabo la revocación de mandato.

La consejera Adriana Favela informó que la dependencia federal promovió ante el Tribunal Electoral un incidente de aclaración de sentencia, luego de que en diciembre pasado la Sala Superior determinó que el INE puede solicitar ampliaciones presupuestales para dicho ejercicio de participación ciudadana.

Favela indicó que de acuerdo con el incidente, el cual le fue notificado al Instituto el miércoles pasado, Hacienda argumentó que la sentencia generaba «ambigüedad, oscuridad, omisión y contradicciones», porque aún no hay certeza de que la revocación de mandato se llevará a cabo.

De acuerdo con la consejera, Hacienda argumentó también que la sentencia no señalaba los rubros específicos del Presupuesto de Egresos de los cuales se podría tomar los fondos adicionales solicitados.

Además, dijo, sostuvo que el Trife tampoco fijó los parámetros para acreditar que se llevaron a cabo todos los ajustes internos para justificar que el INE ya no cuenta con recursos.

Lo anterior, advirtió la consejera, a pesar de que es prácticamente un hecho que sí se van a juntar las firmas necesarias para llevar a cabo la revocación de mandato, cuya convocatoria debería remitirse a más tardar el próximo 4 de febrero.

Aun cuando el Tribunal Electoral desestimó el incidente promovido por la Secretaría de Hacienda, Favela se dijo preocupada por la respuesta que la dependencia federal dará a la petición de recursos adicionales formulada por el INE.

«Nos notificaron un incidente de aclaración de sentencia promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Afortunadamente, se determinó improcedente», informó.

El incidente de aclaración de sentencia tiene como objetivo resolver la contradicción, ambigüedad, deficiencias omisiones o errores simples o de redacción que contengan las sentencias, aunque no pueden tener como propósito alterar el sentido de lo resuelto en la misma.

Inconsistencias

En un comunicado, el INE indicó ayer que el plan de ahorro enviado por la Secretaría de Gobernación presenta inconsistencias, pero que será analizado.

Entre ellas, el Instituto señaló que no tiene una bolsa de 19 mil 736.3 millones de pesos, pues 5 mil 821.8 millones van a las prerrogativas de los partidos políticos.

Subraya también que el documento entregado por la Segob establece que son mil 336 plazas de director de área o superiores, pero el INE aclara que son 121 plazas con nivel de director de área y niveles superiores.

Ademas, agrega, el Instituto no cuenta con personal sindicalizado, como menciona el documento

«En ejercicio de su autonomía, el Instituto valorará en sus términos las propuestas contenidas en el documento entregado y se mantendrá pendiente a la respuesta formal que se dé al oficio enviado el 13 de enero a la Secretaría de Hacienda», reiteró.

El miércoles pasado, el INE aprobó un acuerdo para solicitar ampliaciones presupuestales por mil 738.9 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para la revocación de mandato.

