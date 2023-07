Un camión tipo plataforma que transportaba hojas de madera se salió de la carretera y se volcó de manera estrepitosa, lo que provocó que el chofer quedara prensado entre los fierros retorcidos.

Luego de varios minutos de intensos trabajos, rescatistas de Cruz Roja lograron liberarlo y posteriormente fue trasladado a recibir atención médica especializada al HGZ No. 1 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como delicado.

Cabe destacar que el chofer argumentó que al momento del accidente iba acompañado por una mujer, pero después de realizar una minuciosa búsqueda en la zona, no se encontró a ninguna otra persona.

Fue el martes a las 00:51 horas cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que en la carretera federal No. 45 sur, a la altura de la Ex Hacienda de Peñuelas, se había registrado un accidente tipo volcadura de un camión de carga y había personas lesionadas.

Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia de Cruz Roja. Fue a la altura del kilómetro 109+000 donde encontraron fuera de la cinta asfáltica y completamente destrozado, un camión tipo plataforma, marca Kenworth, color blanco y con placas de circulación 08A-S3K del SPF, que estaba volcado sobre su costado izquierdo.

Esta unidad propiedad de la empresa TMM transportaba hojas de madera, las cuales al momento de la volcadura quedaron regadas en la zona.

Al momento de brindar los primeros auxilios al chofer, quien fue identificado como Abel, de 39 años, se percataron que estaba prensado entre los fierros retorcidos de la cabina del camión.

Por tal motivo se solicitó el apoyo de la unidad 016 de Rescate Urbano de Cruz Roja, que minutos después arribó al lugar del accidente.

Se logró establecer que el camión tipo plataforma se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 sur en dirección de norte a sur, cuando al llegar a la altura del kilómetro 109+000, el chofer perdió el control por lo mojado de la cinta asfáltica ya que estaba lloviendo.

Lo anterior provocó que la pesada unidad saliera de la carretera y cayera a un desnivel de 1.5 metros de profundidad, donde terminó volcándose de manera aparatosa sobre su costado izquierdo.