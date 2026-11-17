Una camioneta oficial de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes terminó con daños por incendio durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, luego de que presuntamente un desconocido le prendiera fuego mientras permanecía estacionada a unos metros de las instalaciones de la institución.

El incidente ocurrió alrededor de las 04:50 horas sobre la calle 5 de Febrero, casi esquina con Damasco, en el Barrio de la Estación, donde una camioneta Dodge RAM gris comenzó a incendiarse de la parte delantera.

Tras recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales y policías preventivos acudieron al sitio, donde encontraron la unidad envuelta parcialmente en llamas. Los vulcanos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio habría sido provocado deliberadamente, pues entre las unidades estacionadas en ese punto, únicamente la camioneta de la Fiscalía resultó afectada.

Una de las versiones señala que un sujeto desconocido pasó por el lugar y prendió fuego a la unidad, aparentemente a la altura del cofre. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido oficialmente la mecánica de los hechos.

No se reportaron personas lesionadas ni detenidas. Tampoco se ha determinado si el ataque está relacionado con las actividades de la institución.