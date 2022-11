Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguidores de Ricardo y David Monreal cuestionaron al Secretario de Gobernación Adán Augusto López por no «mover un dedo» ante los ataques en contra del senador zacatecano de parte de funcionarios gubernamentales.

Y fueron severos por la ineficiencia de la política de seguridad del gobierno federal: «¿De qué sirve que la Guardia Nacional circule por las calles si no se persigue a los delincuentes?, ¿qué sentido tiene custodiar cadáveres?, ¿de qué nos sirve resguardar la escena del crimen si no se investigue el delito?.

«Por más policías que tengamos en las calles, si no se combate la impunidad ¿cuándo vamos a lograr la paz en Zacatecas y en México», reclamó el legislador monrealista Ernesto González Romo.

«¿Cómo es posible que en un Estado de derecho una Gobernadora pueda acceder a conversaciones privadas sin orden judicial? ¿Y que esa Gobernadora pueda editar las conversaciones y difundirlas, usando recursos públicos, para difamar? ¿Y que además viole la orden de un juez sin que usted, en su calidad de Secretario de Gobernación mueva un dedo para impedirlo?», cuestionó Ernesto González, frente al titular de la dependencia federal .

Adán Augusto López acudió a una sesión del congreso zacatecano para promover la aprobación de la Ley que empodera al Ejército en materia de seguridad pública.

«Le pregunto Secretario, ¿el encargado de la política interior del País no tiene nada que decir cuando una Gobernadora interviene las conversaciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, un poder independiente?», cuestionó González Romo.

El legislador local pidió licencia minutos antes de la sesión como diputado de Morena para convertirse en «independiente» y formular las críticas.

El legislador local es cercano a David Monreal, gobernador de la entidad y su hermano Ricardo a quien manifestó su apoyo para que sea abanderado presidencial en 2024.

En la Ciudad de México, 87 senadores de distintos partidos, 30 de ellos de Morena firmaron una carta de apoyo a Ricardo Monreal ante lo que dijeron eran actos ilegales para intervenir comunicaciones del legislador morenista.

En la carta, senadores del PAN, PRI, MC y Morena manifestaron su respaldo al senador zacatecano por promover «la reconciliación nacional».

El senador Monreal agradeció el respaldo de los senadores y refrendó la idea de un Poder Legislativo autónomo.

La rebelión monrealista fue detonada luego de que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, militante de Morena, exhibiera en su programa de «Martes del Jaguar» 28 propiedades de la familia Monreal y afirmara que tiene negociaciones ocultas con el líder del PRI el campechano Alejandro Moreno.

En la sesión del congreso local, González Romo afirmó que Zacatecas «no es tierra de corcholatas», sino de mujeres y hombres libres.

El Secretario Adán Augusto López respondió que no intervendrá en el conflicto entre Sansores y Monreal porque se trata de un pleito entre particulares.